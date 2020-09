„Unbekannte Täter versenden gefälschte Freigabeaufforderungen - sogenannte ‘Pushnachrichten‘ - an Onlinebanking Anwender“, erklärt die Polizei am Donnerstagvormittag. In einem aktuellen Fall sei es den Betrügern so gelungen, auf das Konto einer Tirolerin Zugriff zu erlangen und einen vierstelligen Betrag abzuheben. Es handle sich bei dieser Betrugsmasche um ein raffiniert angelegtes „Pishing-Szenario“, heißt es vom Landeskriminalamt Tirol.