Tatsache ist, dass die WSG aufgrund der finanziellen Turbulenzen in Mattersburg einen Monat lang nicht wusste, ob sie in der am zweiten September-Wochenende startenden Bundesliga-Saison erst- oder zweitklassig sein würde. Dadurch verloren die Tiroler nicht nur Vorbereitungszeit, sondern konnten auch erst verspätet am Transfermarkt aktiv werden. „Das hat natürlich alles erschwert, aber das wollen wir nicht mehr thematisieren. Wir freuen uns jetzt auf diese zweite Chance“, hält Köck fest.