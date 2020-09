„Es war so ungerecht“, zeigte sich auch der 41-Jährige in der Doku erschüttert darüber, wie viel Hass auf seine damalige Freundin und jetzige Ehefrau hereingebrochen sei. Er habe zwar erwartet, dass Sofia nicht von jedem mit offenen Armen empfangen werde, aber „nicht auf diesem Niveau. Ich dachte, es gäbe mehr Verständnis und Akzeptanz.“ Es sei ihm schwergefallen, dass er nur tatenlos zuschauen und Sofia nicht wirklich helfen konnte, deutete der Prinz an.