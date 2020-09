Die Houston Rockets haben sich in einem dramatischen Schlagabtausch mit Oklahoma City Thunder den Aufstieg im NBA-Play-off gesichert. Die Texaner gewannen am Mittwoch beim Turnier in Orlando das siebte Spiel der „best of seven“-Serie mit 104:102. Die Rockets treffen damit am Freitag im Halbfinale der Western Conference auf die Los Angeles Lakers.