Schockierender Fund in Deutschland: In der Großstadt Solingen in Nordrhein-Westfalen sind fünf tote Kinder entdeckt worden. Das bestätigte die Polizei in Wuppertal am Donnerstag. Tatverdächtig ist die 27-jährige Mutter, sie soll die Kinder nach aktuellem Erkenntnisstand umgebracht haben.