Nach der Absage von sechs Spielerinnen aus den Top Ten der Tennis-Weltrangliste ist am Mittwoch (MESZ) mit Karolina Pliskova auch die Weltranglisten-Dritte schon in der zweiten Runde aus dem Grand-Slam-Turnier ausgeschieden! Die Tschechin unterlag der Französin Caroline Garcia in 93 Minuten 1:6, 6:7(2). Pliskova war wegen der Absenz von Ashleigh Barty (AUS) und Simona Halep (ROU) in New York topgesetzt.