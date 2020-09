140 Stangen Zigaretten haben in der Nacht zum Donnerstag Unbekannte aus einer Tankstelle in Tainach erbeutet. Sie hatten in den Verkaufsraum eingebrochen und dort auch zwei Kaffeeautomaten und die Kassenlade geknackt und das Bargeld gestohlen. Der Schaden beträgt mehrere Zehntausend Euro.