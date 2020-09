Mit großen Feierlichkeiten haben nicht alle Menschen die gleiche Freude. Es gibt auch im musikalischen Segment welche, die Jubiläen bis zum Exzess zelebrieren und andere, die sich am liebsten still und heimlich aus der Affäre ziehen möchten. Das Südlondoner Trip-Hop-Kollektiv Archive steckt da irgendwo dazwischen mit einer stringenten Tendenz zum Understatement. So veröffentlichten Darius Keeler, Danny Griffiths und Co. zum 25. Geburtstag die Karrierewerkschau „25“ mit ein paar neuen Songs und bespielten dafür 53 Städte in 16 verschiedenen Ländern. „So ganz geplant war das gar nicht“, erinnert sich Griffiths im breiten London-Akzent im Gespräch zurück, „das Label wollte schon zum 20er etwas haben, aber da sind wir lieber ins Studio und haben ,Axiom‘ aufgenommen. Der Gedanke einer Best-Of war auch dieses Mal hart, denn immerhin vergegenwärtigt dir sowas, dass du nicht mehr der Jüngste bist.“