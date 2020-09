Bereits im Zuge seiner Festnahme hat ein 54-Jähriger im Dezember des Vorjahres eine Art Geständnis bezüglich der Bluttat an seiner Freundin, die mit mehreren wuchtigen Messerstichen getötet worden war, abgelegt. „Ihr sechts eh, wos passiert ist. Des do, des hob i g‘mocht“, hatte der nun Angeklagte gegenüber den Beamten erklärt. Auch am Donnerstag bekannte sich der in Wien geborene Staatenlose beim Prozess am Landesgericht Korneuburg schuldig, die 48-Jährige „im Zustand der vollen Berauschung“ getötet zu haben. Gewollt habe er es nicht: „Sie war die Frau meines Lebens.“