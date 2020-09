Sie wollten keine Zigaretten herausrücken - und bezogen ordentlich Prügel: In Hall in Tirol schlugen am Mittwochabend mehrere Jugendliche auf zwei 18-Jährige ein, stahlen ihnen diverse Gegenstände sowie Bargeld und flüchteten. Die Polizei konnte kurze Zeit später fünf Verdächtige ausforschen, von der Tat wollen diese allerdings nichts wissen.