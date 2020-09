Am 9. Oktober hätte Ex-Beatle John Lennon seinen 80. Geburtstag gefeiert, am 8. Dezember jährt sich zum bereits 40. Mal sein Todestag. Aus diesem Anlass erscheint an seinem Geburtstag die Kollektion „Gimme Some Truth. The Ultimate Mixes“ in fünf verschiedenen Formaten. Auf CD, Doppel-CD, Doppel-LP, als Box mit vier Langspielplatten sowie in Form eines „Deluxe Edition Boxset“ mit zwei CDs und einer Blu-ray-Disc. Außerdem wird die Zusammenstellung auch digital (als Download) erhältlich sein.