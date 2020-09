Seit Beginn der Coronakrise ist die ServiceLine von einem extremen Anstieg des Anrufvolumens betroffen: Am 16. März, dem Tag des Inkrafttretens der Ausgangsbeschränkungen, wurden knapp 50.000 (!) Anrufversuche registriert. In den folgenden Wochen vervielfachte sich das Anrufvolumen und hast sich seitdem auf ungefähr das Doppelte des Vorjahresvolumens eingependelt. Vor allem Montage liegen mit meist über 10.000 Anrufen weit über dem Niveau der Vor-Corona-Zeit. „Die Mitarbeiter der ServiceLine leisten seit Mitte März in dieser herausfordernden Ausnahmesituation eine hervorragende Arbeit, sind aber natürlich stark belastet. Nebst dem Menschen stieß auch die Maschine oft an ihre Grenzen“, sagt der Landesgeschäftsführer des AMS Steiermark, Karl-Heinz Snobe.