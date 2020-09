Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) sieht in der Studie „Rückenwind aus der Bevölkerung für mutige Klimapolitik“. Sie verweist auf zwei Milliarden Euro, die in den nächsten beiden Jahren in den Klimaschutz investiert werden sollen, und geht davon aus, dass die Studie „bestätigt, dass Menschen in Österreich unseren wirtschaftspolitischen Weg aus der Corona-Krise befürworten: Rausinvestieren in den Klimaschutz“. Sie freue sich über das große Engagement und den starken Rückwind der Bürger.