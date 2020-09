Einen unbeobachteten Moment nutzten unbekannte Täter Ende August in einem Hotel in Eben am Achensee aus, informiert die Polizei am Donnerstag. Die Diebe entwendeten teure E-Bikes aus einem Fahrradabstellraum, die Schlüssel dazu waren in der Rezeption hinterlegt. Obwohl der Vorfall schon einige Tage zurückliegt, erhofft sich die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung.