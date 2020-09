Der 72-jährige Schwede, als Islands Teamchef bei der EM 2016 bereits Österreich-Schreck, betreut die Norweger seit Februar 2017. Nun soll er das Land auch zum ersten großen Turnier seit 20 Jahren führen. Am 8. Oktober und 12. November stehen die entscheidenden EM-Play-off-Spiele gegen Serbien und den Sieger aus Schottland gegen Israel an. So lange will Haaland mit seinem Premierentreffer aber nicht mehr warten.