„Jetzt seht ihr, womit ich es zu tun habe!“, kicherte sie vergnügt aus dem Off des Clips, den sie später in ihre Instagram-Story hochlud. Und als der Magier nachhakte, meinte Heidi frech: „Ja, ich bestätige das!“ Schaut fast so aus, als würde den Gästen diese Geburtstagsparty wohl noch lange in Erinnerung bleiben ...