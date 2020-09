Der Verein „fit4internet“ bietet unter anderem kostenlose Cybersecurity-Kompetenzchecks an. Schramböck empfiehlt Einzelpersonen und Unternehmen, dieses Angebot zu nutzen. Außerdem sollten Betriebe in die digitale Kompetenz ihrer Beschäftigten investieren. Mehr Sicherheit für den Umgang mit Behörden und Unternehmen werde die geplante E-ID schaffen, sagte die Wirtschaftsministerin. Der elektronische Identitätsnachweis soll in Österreich bald eingeführt werden. Eigentlich hätten alle EU-Staaten bereits bis Ende September 2018 einen Online-Ausweis für elektronische Verwaltungsverfahren schaffen sollen.