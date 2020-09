Bestimmte Interaktionen, etwa in der Tumorforschung oder Medikamententestung, seien in 2D-Modellen nicht testbar. „Eine Mikrometastase etwa kann aber einer bestimmten Größe nur bestehen, wenn Gefäßzellen in den Tumor hineinwachsen“, illustrierte der Forscher an einem Beispiel. Durch 3D-Bioprinting könne die Feinstruktur eines bestimmten Organs nachgebildet werden.