Außer Brighenti sind das noch der Torhüter Stefano Gori (24), Dario Del Fabro (25), Timothy Nocchi (30) und Raffaele Alcibiade (30). Juventus will mit der zweiten Mannschaft heuer unbedingt in die Serie B aufsteigen. Allerdings muss das Team seine Heimspiele nicht in Turin, sondern in Alessandria austragen. Auch der jetzige Juve-Trainer Andrea Pirlo wurde eigentlich zur U23 verpflichtet.