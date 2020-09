„Diese Tat wird Steuergeld verschlingen und ist so sinnlos“

Amtsleiter Werner Schöpfer: „Im Stift kommt es regelmäßig zu Vandalenakten. Die meisten zeigen wir gar nicht an. Da handelt es sich aber um kleinere Delikte. Bäume werden mit Klopapier verziert oder Tafeln ausgerissen. Diese Tat wird Steuergeld verschlingen und ist so sinnlos.“