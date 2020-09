Die Fußball-Bundesliga hat sich mit Blick auf die Coronavirus-Krise für mögliche Szenarien gewappnet. Das im Frühjahr entwickelte Präventionskonzept kommt in einer überarbeiteten Version auch in der in einer Woche startenden Saison 2020/21 zur Anwendung. Wie es nach einer gemeinsamen Klub-Konferenz am Mittwoch hieß, sei die reguläre Beendigung der Saison mit allen Runden erklärtes Ziel. Um in Zeiten der Covid-19-Pandemie bestmögliche Rechtssicherheit und Klarheit zu erwirken, haben die Klubs der 1. und 2. Spielklasse jedoch festgelegt, wie die Meisterschaften im Falle eines vorzeitigen Abbruchs zu werten sind ...