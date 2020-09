„Krone“: Herr Rieder, welche Erwartungen haben Sie an den letzten Akt im Prozess um den Tod von David P.?

Stefan Rieder: Ich gehe klar von einer anklagekonformen Verurteilung aus. Die beiden Ärzte stehen bekanntlich wegen grob fahrlässiger Tötung vor Gericht. Ich erwarte, dass sie deswegen auch verurteilt werden. Die Strafe erfolgt in solchen Fällen immer in Form einer Geldstrafe zusammen mit einer bedingten Haftstrafe.