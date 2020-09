Der Verteidiger des Chirurgen, Rechtsanwalt Helmut Hüttinger, wollte sich am Mittwoch vor der „Krone“ nicht zum Ausgang des Strafverfahrens äußern. Für die Eltern ist der Fall bereits seit Langem klar. „Gewissenlos und selbstüberschätzend haben die Ärzte unser Kind in größte Gefahr gebracht“, ließen sie das Gericht bereits am ersten Prozesstag wissen. Die zwei Mediziner wurden im Juni 2019 vom Dienst suspendiert. Edda P. und Thomas G. erhielten von den Kliniken jeweils 50.000 Euro Entschädigung. Ein Zivilverfahren ist noch anhängig.