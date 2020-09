Sicherheitsvorkehrungen verstärkt

Während sich ein Sprecher von Zadic was Personenschutz betrifft auf Anfrage zurückhaltend gibt, konnte die „Krone“ in Erfahrung bringen, dass die Sicherheitsvorkehrungen für die junge Grün-Politikerin sehr wohl verstärkt wurden. Das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) ermittelt jedenfalls auf Hochtouren, zumal in Dutzenden Postings von Hinrichtungslisten, Todeskandidaten und Straflagern die Rede ist.