Silvio Berlusconi ist nach einem Sommerurlaub auf Sardinien positiv auf das Coronavirus getestet worden. Italiens viermaliger Ex-Regierungschef sei symptomfrei und verbringe die Quarantäne in seiner Villa in Arcore bei Mailand, bestätigte der Arzt des Mailänder Medienmoguls, Alberto Zangrillo, am Mittwoch.