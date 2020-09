Verteidiger Rudolf Mayer musste einräumen, dass sein Mandant in diesen Momenten töten wollte, die Geschworenen sollten aber seine Emotionen einbeziehen. Das blutige Drama gipfelte in der Leichenschändung: Der 24-Jährige trennte dem Opfer die Hand ab, schnitt ihm die Lippen und Teile der Wangen weg, setzte elf Stiche in den Oberkörper.