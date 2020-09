Serienmäßig steht die neue S-Klasse auf der Luftfederung Airmatic. Optional gibt es das aktive Fahrwerk E-Active Body Control, bei dem an jedem Rad die Feder- und Dämpferkräfte individuell geregelt werden können. Komfortabler lässt es sich derzeit nicht über Straßen schweben. E-Active-Body-Control ist sogar in der Lage, bei einem drohenden Seitenaufprall das Auto auf der entsprechenden Seite in Millisekunden um acht Zentimeter anzuheben. Der dadurch höher liegende Seitenschweller liefert so einen deutlich besseren Schutz.