Die Serie an Problemen mit nicht genießbarem Trinkwasser in Oberösterreich reißt nicht ab. Nach den gelösten Fällen in Hellmonsödt und Oberkappel und den noch immer aktuellen Schwierigkeiten in Steyr gibt es nun auch in Regau, Pinsdorf und Ohlsdorf eine Überschreitung der Grenzwerte.