Merkur Arena, letzten Freitag. Auch ein paar Spieler der „Special Blackies“ ließen sich den ersten Saisonauftritt nicht entgehen. Das ist jenes Sturm-Team für Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen. Nach dem 8:0-Schützenfest gegen Innsbruck im Cup ging Stefan Hierländer nicht achtlos an ihnen vorüber, er nahm sich Zeit für ein Plauscherl, erst danach setzte er seinen Weg in die Kabine fort. Zeigt: Der 29-Jährige hat für alle bei Sturm ein offenes Ohr. Nicht verwunderlich, dass „Hierli“ tags darauf im Rahmen des Teambuildings in der Obersteiermark als Sturm-Kapitän wiedergewählt wurden.

Auch Koch Kapitän

„Und zwar eindeutig“, wie Sportchef Andreas Schicker eigens betont. Stimmberechtigt waren bei der Wahl des Kapitäns und des Mannschaftsrates alle Spieler und Betreuer vor Ort, abwesende Profis nahmen mittels Handy an der Abstimmung teil. Also keine weißrussischen Verhältnisse.