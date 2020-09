Aufregung gibt es wieder in der Richard-Neutra-Gasse in Wien-Leopoldau: Trotz Verbots kam es im Gewerbegebiet wieder zu einem illegalen Moschee-Betrieb. Eigentümer des Areals ist der Iran, ein Strafverfahren daher schwierig. In einem Brief ersucht die Stadt Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) um Unterstützung.