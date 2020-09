Moskau nach Schrecksekunde: „Zusammenarbeit völlig vernachlässigt“

Wenig später schlug man in Moskau dann schärfere Töne an: „Laute öffentliche Erklärungen werden bevorzugt“, so das russische Außenministerium in Richtung Berlin. „Die vorhandenen gesetzlichen Mechanismen zur Zusammenarbeit werden völlig vernachlässigt.“ Es gebe keine Beweise für eine Nowitschok-Vergiftung. Der Sprecher von Präsident Wladimir Putin meinte, die russische Regierung könne auf die Neuigkeiten aus Berlin zum jetzigen Zeitpunkt „nicht qualifiziert reagieren“.