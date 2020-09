Stadt Graz hat Ermittlungsverfahren eingeleitet

Die Stadt Graz hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Frage ist: Was ist an jenem Mittwochabend wirklich geschehen? Der Betreiber bestreitet, dass es eine „Afterparty“ nach der Corona-Sperrstunde gegeben hat. Warum gibt es dann eine Gästeliste? In einem Facebook-Eintrag vom 21. August steht, dass das Lokal „vorerst wieder“ nur bis 1 Uhr geöffnet hat, auf der Homepage: „Du möchtest auch nach 1 Uhr im Club Motion weiterfeiern? Dann registriere dich bei uns!“