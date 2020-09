Gegenüber der „Steirerkrone“ präzisierte Anton Lang seine im ORF präsentierte Idee: Künftig sollen die Mitglieder der steirischen SPÖ via Abstimmung über den neuen Parteichef entscheiden. Dieses Modell gebe es bereits in Deutschland, in Österreich sei es aber eine Premiere. „Damit stärken wir die Basisdemokratie“, so Lang, der die Direktwahl beim Parteitag am 18. September in Trofaiach aufs Tapet bringen wird. Die 400 geladenen Delegierten werden dort über die entsprechende Statutenänderung abstimmen.