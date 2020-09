In nur einem Monat, so berichtet die Zeitung, soll Biden Spenden in der Höhe von mindestens 300 Millionen Dollar (rund 250 Millionen Euro) für seinen Kampf gegen Donald Trump erhalten haben. Die endgültige Summe steht noch nicht fest, dürfte aber die höchste sein, die ein amerikanischer Präsidentschaftskandidat jemals in einem Monat lukrieren konnte. Alleine am vergangenen Montag sollen mehr als 35 Millionen Dollar (rund 30 Millionen Euro) auf die Wahlkampfkonten Bidens eingegangen sein.