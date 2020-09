Als erste Hallen-Mannschaftssportart starten unsere Handballer am Wochenende in die Meisterschaft. Die leider ganz im Zeichen von Corona steht: Viele Testungen der Spieler, weniger Zuschauer. HSG Graz will Sprung ins Viertelfinale schaffen, Bärnbach/Köflach hofft auf den sicheren Klassenerhalt in der spusu Liga.