300 Meter Rohre verlegt

Diese Produktion bringt erhöhte Lagerkapazitäten mit sich, welche nun mit fünf neuen Tanks bewältigt werden sollen. 300 Meter Rohre wurden dazu in der Zentrale in Zell am Ziller verlegt und angeschlossen. „Die neuen Tanks gewährleisten stets höchste Qualität bei ständiger Verfügbarkeit“, zeigt sich Geschäftsführer Martin Lechner erfreut. Insgesamt 2480 Hektoliter können nun gelagert werden - das sind, wie erwähnt, 826.500 kleine Bier.