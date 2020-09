PSG hatte am Sonntag vor einer Woche das Champions-League-Finale gegen den FC Bayern München 0:1 verloren. Die Pariser sollen nun am 10. September ihr erstes Saisonspiel in der Ligue 1 gegen RC Lens spielen. Die drei positiv getesteten Spieler dürften dabei dann nicht auf dem Feld stehen, weil sie laut Vorgaben der französischen Liga LFP in Quarantäne müssen.