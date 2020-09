Hat man überlegt, die Großveranstaltungen in einer verkleinerten Version doch noch abzuhalten?

Natürlich haben wir das im TVB-Vorstand mehrfach besprochen. Es ging um die Halbierung der Standl-Anzahl, um das Auseinanderziehen der Besucher oder zahlenmäßige Beschränkungen. Schwer umzusetzen, weil wir ja zahlreiche Zugänge in die Stadt und in den Stadtpark haben. Es tut weh und die Entscheidung fiel gerade beim Kitzbüheler Advent mit schwerem Herzen. Ich kann nur versprechen, dass es ihn in einer Zeit nach Corona wieder geben wird.