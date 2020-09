Noch ein weiter Weg bis zum Stromanbieter

Allerdings ist es noch ein weiter Weg, bis Tesla ein großer Stromanbieter in Deutschland wird. „Dass Tesla in absehbarer Zeit alleine in den deutschen Stromvertrieb einsteigen wird, ist unwahrscheinlich“, sagt der Portfolio-Manager der Fondsgesellschaft Union Investment, Thomas Deser. „Zusammen mit einem kompetenten Partner aus der Energiebranche könnte das schon anders aussehen.“ Unklar sei aber etwa, wie viele Fahrzeuge ständig an das Stromnetz angeschlossen wären. Auch die Netzfrage sei offen. „Tesla wäre ja auf das bestehende Stromnetz angewiesen. Dort könnte Tesla aber von den klassischen Versorgern ausgekontert werden.“ Auch Andreas Radics, Partner bei der Strategieberatung Berylls, sieht die fragmentierte Marktlandschaft beim Strom als Hürde. „Sich durchzusetzen wäre mühselig. Es würde kein einfacher Sieg“, sagte er.