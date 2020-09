Bei dem am Dienstag von Nehammer bekannt gemachten Fall einer mutmaßlichen türkischen Spionin (eine Oberösterreicherin mit türkischen Wurzeln) soll es sich um eine Person handeln, die zuvor in türkischem Gewahrsam gesessen sei. Sie sei mit den dortigen Behörden einen Deal eingegangen und habe sich für ihre Freilassung dazu verpflichtet, in Österreich lebende Menschen türkischer Herkunft bzw. Staatsbürgerschaft zu bespitzeln. Nehammer betonte, dass türkische Spionage in Österreich „keinen Platz“ habe.