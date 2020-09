Corona hin oder her – so geht es nicht! In Münster machte sich zuletzt Unmut breit. Ab März wuchs eine landwirtschaftliche Garage in die Höhe, eine Bauverhandlung gab es erst nachher, am 10 Juli! Anonym wurde eine Aufsichtsbeschwerde gegen die Gemeinde eingebracht. Die BH nimmt aber den Bauherrn ins Visier.