Während dem Spaziergang mit ihrem Hund in der Steiermark wurde, wie berichtet, eine Kalsdorferin (30) von einem 16-Jährigen mit einer Gaspistole bedroht, Schüsse wurden sogar abgegeben. Am Mittwoch gab’s Revanche: Da stellte der Freund des Opfers mutmaßliche einen am Vorfall Beteiligten zur Rede und schlug ihm laut dessen Angaben auf die Schulter.