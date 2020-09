Gegen 11.30 Uhr klagte der Bauarbeiter plötzlich über starke Schmerzen in der Brust, woraufhin Kollegen umgehend den Notruf wählten. Ein Team der Wiener Berufsrettung stieg in der Folge auf das Gerüst und „versorgte den Mann notfallmedizinisch“, wie Berufsrettungssprecher Andreas Huber mitteilte. „Im EKG war ein akuter Herzinfarkt zu erkennen“, so Huber weiter.