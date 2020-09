Hinzu kommt: Der im Browser gespeicherte Verlauf ist in aller Regel nicht besonders gut abgesichert und kann von anderen Programmen angezapft werden. So geschehen etwa ungefragt bei der Installation des neuen Microsoft Edge auf Chromium-Basis, der sich zuerst alle Daten des bisherigen Standardbrowsers inklusive Verlauf holt - und den Nutzer erst dann um Erlaubnis fragt, ob er die Daten auch tatsächlich importieren darf. In der Vergangenheit machte zudem manch Browser-Add-on Schlagzeilen, das den Verlauf anzapfte. Und auch für Computerviren ist der Verlauf mit all den intimen Surf-Geheimnissen ein gefundenes Fressen.