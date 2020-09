In seiner Wohnung fand die Polizei später eine kleinere Menge Kokain. Der 34-Jährige hatte nach dem Vorfall in einer Pressekonferenz eingeräumt, Drogenprobleme zu haben. „Ich habe ein ernsthaftes Rauschproblem, das aus Alkohol, Narkotika und Tabletten im Zusammenhang mit zeitweise hartem Feiern besteht“, so der 34-Jährige damals in Trondheim.