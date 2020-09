Rechtzeitig zum Schulstart statten wir Sie mit dem STABILO Back to School Set aus! Wir verlosen 10 Sets gefüllt mit der ergonomischen Füllfeder EASYbuddy, zwei ergonomischen Bleistiften mit Griffmulden EASYgraph S plus passendem Dosenspitzer, und natürlich dürfen die Klassiker von STABILO im Back to School Set nicht fehlen: point 88 Fineliner, Pen 68 Filzstifte und BOSS Pastell Textmarker. So kann die Schule beginnen!