Putz-Verfolgung in nahezu Echtzeit

Eine wirkliche Neuerung gegenüber der vorangegangenen Series 8 soll jedoch das „3D-Zahn-Tracking“ darstellen: Erst einmal via Bluetooth mit dem Smartphone verbunden, zeigt die dazugehörige App nahezu in Echtzeit an, welche Bereiche im Mund noch einer genaueren Zuwendung mit der Bürste bedürfen. Erst wenn Innen- und Außen- sowie Kaufläche der Zähne in der App strahlend weiß funkeln, wurde der Pflicht Genüge getan.