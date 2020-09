16 Jahre nach seinem Abschied kehrt Knaller somit zur Admira zurück, bleibt daneben weiter Tormanntrainer von Zweitligist Amstetten. Auch bei Rapid rückt eine grün-weiße Legende in den Vordergrund: Steffen Hofmann, an sich Talente-Manager in Hütteldorf, wird zumindest interimistisch Rapid II trainieren. Der bisherige Coach Zeljko Radovic bat überraschend um Auflösung seines Vertrages - und das zehn Tage vor Meisterschaftsstart in Liga zwei.