Es gibt Lebensmittel, die kann so gut wie jeder gut leiden. Schokolade, Chips, Pizza, Schnitzel und Pommes - nur ganz wenige Menschen greifen hier nicht zu. Dann gibt es wiederum Lebensmittel, welche die Mehrheit der Menschen absolut gar nicht leiden kann. Dazu gehören in erster Linie Gemüseklassiker wie Spinat, Kohlsprossen und Brokkoli. Jene so gesunden Sorten sind bei vielen Menschen regelrecht verhasst. Anders ist es bei Rosinen: Hier gibt es sogar Foren im Internet, welche sich ausschließlich mit einer Frage beschäftigen: Gehören Rosinen in den Kaiserschmarren - ja oder nein?