Die Zuffenhausener wollen in die Entwicklung von E-Fuels einsteigen. Die synthetischen Kraftstoffe sollen das Überleben des Verbrennungsmotors sichern - und nicht zuletzt die Betriebssicherheit der Porsche-Klassikerflotte garantieren. Das hat Entwicklungs-Vorstand Michael Steiner nun angekündigt. Neben E-Fuels für die Beimischung zu Mineralöl-Kraftstoff will der Sportwagenhersteller auch an reinen E-Fuels arbeiten, die speziell auf die Hochleistungsmotoren der Marke abgestimmt sind.